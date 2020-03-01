«فتيات الشارقة» ينظم دورة تدريبية في الشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، دورة تدريبية لمنتسبات مفوضية مرشدات الشارقة، واختتمت أمس بنجاح، وشارك فيها 20 منتسبة، وتأتي الدورة في إطار نشر ثقافة اللعبة بين مختلف شرائح المجتمع والترويج لها، ويتطلع النادي لتوسيع قاعدة المشاركين في اللعبة في الفترة المقبلة.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج للثقافة والفتيات بالشارقة أن النادي يواصل دوره المجتمعي في نشر اللعبة، خاصة مع الأجيال الجديدة، وذلك من أجل خلق جيل جديد واع ومثقف ومدرك لأهمية مثل هذا النوع من الرياضيات، وتعمل هذه اللعبة على تنشيط العقل وتطوره وتنمي قدرات الأطفال بمختلف أعمارهم. وأكدت أن النادي سيواصل تقديم المزيد من المبادرات من أجل اكتشاف المزيد من اللاعبات الموهوبات والعمل على تطويرهن بما يتناسب مع إمكانياتهن وقدراتهن الإبداعية في هذه اللعبة.

كما يسعى النادي إلى جذب الكفاءات والخبرات من المدربين ممن لديهم خبرات دولية.