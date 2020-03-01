تتويج الفائزين في «نبض واسط»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج عبد العزيز الحصان، رئيس مجلس ضاحية واسط بالشارقة، الفائزين في فعالية نبض واسط الرياضية من أعمار 8 سنوات وحتى 36 عاماً وما فوق، والتي أقيمت بالتنسيق مع شرطة الشارقة وفريق ساند التطوعي وناشئة الشارقة.

وبعد انتهاء السباق بمقر ضاحية واسط في مدينة الشارقة، قام عبد العزيز الحصان، يرافقه ناجي الحمادي نائب رئيس مجلس الضاحية بتكريم الفائزين؛ حيث حل بالمركز الأول في فئة الصغار من عمر 8 حتى 14 سنة أحمد عيسى صالح، وفاز بفئة الشباب من 15إلى 24 سنة عبد السلام إبراهيم، وبفئة الشباب من 25 إلى 35 سنة نعمان العساوي، وبفئة فوق 37 سنة محمد آيت.

وأشاد الحصان، بنجاح فعالية نبض واسط في عامها الخامس ومساهمتها في نشر ثقافة الرياضة بين أهالي الضاحية ودفعهم كأسر للمشاركة في تحدياتها.