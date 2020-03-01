«كورونا» يؤجل قمة إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله السلبية على برنامج الدوري الإيطالي لكرة القدم، فتأجلت خمس مباريات إضافية حتى 13 مايو/ أيار المقبل، بينها القمة المنتظرة بين يوفنتوس المتصدر وإنتر الثالث التي كانت مقررة اليوم.

وكانت مباراة يوفنتوس وإنتر مقررة الأحد في تورينو، وراء أبواب موصدة، قبل أن يتم تأجيلها مع مباريات أخرى أهمها ميلان مع جنوى، في حين خاض لاتسيو مباراته مع بولونيا، أمس وفاز 2- صفر ليصعد إلى صدارة الترتيب.