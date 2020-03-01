ختام ناجح لاجتماعات كونجرس «دولي الشطرنج» في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، مساء أمس، فعاليات كونجرس الاتحاد الدولي للشطرنج بمشاركة قياسية لممثلي 150 دولة والتي نظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج في فندق دوست في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة نيرفانا للسياحة ومجلس الإمارات لعلاقات العمل.

عقدت ظهر أمس اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج برئاسة أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونجرس الدولي للشطرنج. وأكد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج الرئيس التنفيذي للكونجرس أن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أشاد في كلمته في افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذي الدولي بالتنظيم الجيد، وقال إن الإمارات عودتنا دائما على تنظيم الأحداث الرياضية بشكل مميز، وأوضح الوحشي أن وفود 150 دولة أكدت أن كونجرس أبوظبي هو الأفضل والأكثر إبهارا في تاريخ الاتحاد الدولي للشطرنج وأعربوا عن سعادتهم وفخرهم بالتطور الحضاري والثقافي الذي تشهده دولة الإمارات في ظل دعم القيادة الرشيدة التي جعلت الدولة قبلة المؤتمرات العالمية والرياضية. وقال الوحشي إن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج صادق على التقارير المالية وتقارير التدقيق المالي واعتمد انضمام جزر كايمان وتشاد وغينيا الاستوائيه وجرينادا وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس إلى عضوية الاتحاد الدولي وبذلك يصبح الاتحاد الدولى للشطرنج رابع أكبر اتحاد رياضى على مستوى العالم بإجمالى 195 دولة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الطارئ قد اعتمدت تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الدولي وتم إعلان ميثاق أبوظبي 2020 الذي يشمل تعديلات على المنظومة الإدارية للاتحاد الدولي باعتماد استحداث مجلس إدارة تنفيذي للاتحاد الدولي واستحداث مجلس رؤساء المناطق على مستوى العالم.

كما عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للشطرنج إجتماعها السنوي برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وبحضور الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي وممثلي الاتحادات الآسيوية المشاركين في الكونجرس، وتم اعتماد خطة النشاط والتقارير المالية والإدارية للاتحاد الآسيوي للشطرنج

كما قرر المكتب التنفيذي أن تنظم بطولة العالم للشطرنج للناشئين 2021 في مصر لأول مرة في قارة إفريقيا.