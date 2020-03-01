شكرا لقرائتكم خبر عن حدث غريب في لقاء بايرن وهوفنهايم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قسا بايرن ميونيخ على مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، فابتعد أربع نقاط في الصدارة في بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وشهدت المباراة حدثاً نادراً في دقائقها ال12 الأخيرة؛ حيث قام لاعبو الفريقين بتمرير الكرة فيما بينهم تضامناً مع ممول هوفنهايم رجل الأعمال الثري ديتمار هوب، والذي كان ضحية لافتات مسيئة له ولوالدته رفعتها جماهير النادي البافاري.
وتوقفت المباراة مرتين بسبب هذه اللافتات، الأولى تم حلها بسحب اللافتات، واستؤنف اللعب لكن سرعان ما توقف للمرة الثانية في الدقيقة 78 بعدما رفعت اللافتة مجدداً.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث غريب في لقاء بايرن وهوفنهايم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.