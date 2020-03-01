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حدث غريب في لقاء بايرن وهوفنهايم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قسا بايرن ميونيخ على مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، فابتعد أربع نقاط في الصدارة في بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وشهدت المباراة حدثاً نادراً في دقائقها ال12 الأخيرة؛ حيث قام لاعبو الفريقين بتمرير الكرة فيما بينهم تضامناً مع ممول هوفنهايم رجل الأعمال الثري ديتمار هوب، والذي كان ضحية لافتات مسيئة له ولوالدته رفعتها جماهير النادي البافاري.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب هذه اللافتات، الأولى تم حلها بسحب اللافتات، واستؤنف اللعب لكن سرعان ما توقف للمرة الثانية في الدقيقة 78 بعدما رفعت اللافتة مجدداً.

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