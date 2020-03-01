شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي الكأس 10 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقامة مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم في 10 مارس/ آذار الحالي، حيث يلعب الشارقة مع العين، وبني ياس مع الظفرة. كما قررت لجنة دوري المحترفين إقامة الجولة 18 من دوري الخليج العربي في 5 و6 مارس، والجولة 19 من 13 و14.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصف نهائي الكأس 10 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.