اخبار الرياضه

مركز تشيلسي الأوروبي في خطر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأوروبي في خطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ الإسباني ماركوس ألونسو فريقه تشيلسي من خسارة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث المتواضع، بإدراكه التعادل 2-2 في وقت متأخر في المرحلة الثامنة والعشرين من لكرة القدم، ليواصل النادي اللندني سلسلة نتائج مخيبة.

وسجل ألونسو ثنائية في المباراة، حيث منح التقدم للنادي اللندني في الدقيقة 33، وأدرك التعادل في الدقيقة 85 بعدما رد أصحاب الأرض بثنائية للكولومبي جيفرسون ليرما (54)، والنروجي جوشوا كينج (57). وتوقف رصيد تشيلسي عند 45 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأهم، مانحاً الفرصة لمطارده المباشر مانشستر يونايتد الخامس، لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة في حال فوزه على مضيفه إيفرتون اليوم الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز تشيلسي الأوروبي في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا