مركز تشيلسي الأوروبي في خطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ الإسباني ماركوس ألونسو فريقه تشيلسي من خسارة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث المتواضع، بإدراكه التعادل 2-2 في وقت متأخر في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل النادي اللندني سلسلة نتائج مخيبة.

وسجل ألونسو ثنائية في المباراة، حيث منح التقدم للنادي اللندني في الدقيقة 33، وأدرك التعادل في الدقيقة 85 بعدما رد أصحاب الأرض بثنائية للكولومبي جيفرسون ليرما (54)، والنروجي جوشوا كينج (57). وتوقف رصيد تشيلسي عند 45 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأهم، مانحاً الفرصة لمطارده المباشر مانشستر يونايتد الخامس، لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة في حال فوزه على مضيفه إيفرتون اليوم الأحد.