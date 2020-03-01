شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يهنئ مدربه: أنت كده الحمد لله بقيت 26 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخب مصر السابق، على تهنئة مدرب الحراس أحمد ناجى، بعيد ميلاده، بنشر صورة لهما عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام.

وكتب الحضرى على الصورة التي جمعتهما داخل إحدى صالات الجيم "كل سنة وأنت طيب يا كابتنى والعمر كله خير وسعادة يا رب، أنت كده الحمد لله بقيت 26 سنة، إيه رأيك بالعكس أحلى صح، حبيبي يا كابتن عيد ميلاد سعيد".

وأحيا الحضرى، منذ أيام، الذكرى الخامسة لوفاة ثابت البطل، قائلاً: "كان مخلصا في عمله حاسما في قوله كان ثابتا وكان بطلا"، وقال الحضرى عبر حسابه الرسمي بتويتر: "الذكرى الخامسة على رحيل الكابتن ثابت البطل رحمة الله عليه كان مخلصا في عمله حاسما في قوله كان ثابتا وكان بطلا، نسألكم الدعاء له بالرحمة".