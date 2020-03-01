شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت: الترجى بعافية وصن داونز مشاكس وعلى الأهلى والزمالك الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الرياضى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، العنوان الأبرز عند الجماهير أولاً افرح ارقص غنى أنت أهلاوى لجماهير الأهلى، ونفس العنوان افرح ارقص غنى أنت زملكاوى لجماهير اللزمالك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل على برنامج من مصر المذاع على قناة cbc : على الأجهزة الفنية واللاعبين للفريقين الأهلى والزمالك أن يراعوا أن الـ8 فرق قوية فهى نصف فرحة بالنسبة لهم، هناك شوط ثانى مباراة خارج الديار، وبالتالى الحذر كل الحذر لأن القدر الكروى لا يمنعه إلا الحذر والتركيز وعدم الخروج عن مشروعية لعب كرة قدم محترفة.

وتابع: الأرقام ليست دليلاً واضحًا هناك تفوق للأندية المصرية فى مباراة الذهاب ولكن هدفا مبكرا فى أى مباراة فى العودة يزعج الفريقين، والترجى التونسى ليس الترجى التونسى الذى كان موجودًا الموسم الماضى.

وأكمل فريق صن داونز فريق مشاكس ومدربه مدرب مخضرم عمل سنوات طويلة مع منتخب بلاده، ويجيد التنويم المغناطيسى فى عالم كرة القدم .

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت منع إقامة مباراة للأهلى والزمالك فى نفس اليوم فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بناءً على طلب الجهات الأمنية.

كما قررت اللجنة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

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وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثانى (الأسبوع الـ18) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبى مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبى لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلى يوم 14 مارس.

وأعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و 20، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية.

ويتقابل الأهلى مع سموحه يوم 11 مارس والاتحاد السكندرى مع الزمالك يوم 12 مارس المقبل فى الجولة الـ18 للدورى.

وتنطلق مباريات الدور الثانى للدورى يوم 9 مارس بمباراة الإسماعيلى و الجونة .

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى –فيفا- سارة سولى على تطبيق بند الـ8 سنوات فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة لأربع سنوات مقبلة.

وبالتالى سيتم استبعاد أى عضو ينطبق عليه بند الـ8 سنوات من الانتخابات المقبلة ويعد أبرزهم سيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح ممن تواجدوا فى الانتخابات الماضية لمدة دورتين.