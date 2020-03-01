شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى ونهضة بركان المغربى اليوم الاحد 1 / 3 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى اليوم الأحد اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره نهضة بركان المغربى على ستاد السويس الجديد في حضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة ،على أن تقام مباراة العودة 8 مارس الجارى بالمغرب ، ويأمل طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى فى الخروج بنتيجة إيجابية فى أولى لقاءاته كمديرا فنيا للفريق البورسعيدى الليلة خلفا لإيهاب جلال الذى رحل بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد المقاولون العرب بعد الخسارة برباعية نظيفة .

موعد مباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى في تمام التاسعة مساء اليوم الاحد ،وقد نجح طارق العشرى فى إقامة معسكر مغلق للفريق فور توليه المسئولية بمدينة الإسماعيلية لرفع المعدل البدنى للفريق ومعرفة كل كبيرة وصغيرة به من أجل إعادة هيكلته مرة أخرى خاصة وأن هناك عدد كبير من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الجهاز الفنى السابق لأسباب متعددة ويهدف العشرى إلى عودتهم من جديد فكان هذا المعسكر أفضل إعداد لهؤلاء اللاعبين .

طاقم تحكيم بتسوانى لإدارة مباراة المصرى ونهضة بركان

Advertisements

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .

نهضة بركان يفكر في رد الاعتبار أمام المصريين

يبحث طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربى عن تحقيق نتيجة إيجايبة قبل مباراة العودة الاحد المقبل بالمغرب في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح،وشهدت المباراة الأخيرة لنهضة بركان تعادل سلبى مع سريع وادي زم، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المغربي ليرتفع رصيد نادي نهضة بركان إلى النقطة 32 نقطة بالمركز الثاني بترتيب الدوري المغربي، خلف المتصدر الوداد بفارق نقطة وحيدة ليفشل في الانقضاض على صدارة المسابقة.

ويشار إلى أن تشكيلة فريق نهضة بركان عرفت عودة الحارس زهير لعروبي والعربي الناجي، بعد تعافيهما بشكل تام من الإصابة.