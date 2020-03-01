شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد أبرز هتافات جماهير الأهلى أمام صن داونز فى 90 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشعلت جماهير الأهلي حماس لاعبيها بالهتافات أمام صن داونز، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت، في حضور 30 ألف مشجع، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما علي معلول في شوط المباراة الثاني.

وقطع الأهلي خطوة مميزة نحو بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، إثر الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين بملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية.

ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة بجنوب أفريقيا من أجل التأهل للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف واحد.

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وبعد الخسارة اليوم، واصل صن داونز هزائمه أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهاتهم في مصر، وخسر للمرة الرابعة خلال 4 مباريات، واستمر عاجزاً عن تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر في ملعبه، بواقع خسارتين بنتيجة 2/0، وواحدة بثلاثية نظيفة وأخرى بهدف دون رد.

دخل الأهلي لقاء صن داونز بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، على معلول، وفي الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات - جونيور أجاي، والهجوم: مروان محسن.

فيما دخل صن داونز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أونيانجو، ورباعي الدفاع: ماديشا، ماسيمينتو، ليبوسا، أرنديس، وخط الوسط: ميكانا، جالى، سيرينو، وفي الهجوم: زوانى، فيكالى، مابوى.