شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شيزوفرينيا معلول ولاعب صن داونز (حضن × خناقة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل علي معلول لاعب النادي الأهلي في مشاداة مع أحد لاعبي صن داونز، عقب اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت، في حضور 30 ألف مشجع، وانتهى بفوز الشياطين الحمر بثنائية سجلها علي معلول في شوط المباراة الثاني.

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع باستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

دخل الأهلي لقاء صن داونز بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، على معلول، وفي الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات - جونيور أجاي، والهجوم: مروان محسن.

فيما دخل صن داونز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أونيانجو، ورباعي الدفاع: ماديشا، ماسيمينتو، ليبوسا، أرنديس، وخط الوسط: ميكانا، جالى، سيرينو، وفي الهجوم: زوانى، فيكالى، مابوى.