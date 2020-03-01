شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب: صلاح متواجد فى معسكر المنتخب القادم واستبعاد صبحى بسبب تجاهل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم أنه تواصل مع محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي للإعلان عن تواجدة في معسكر الفراعنة القادم و أن إصابة رمضان صبحي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ستؤثر على تواجده في المعسكر.

وأوضح محمد بركات في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "طبعا أستمرار إصابته سيؤثر على انضمامه لمعسكر منتخب مصر و قمنا بالتواصل مع مسئولي الأهلي ولم نجد إجابة واضحة أو تشخيص لاستمرار إصابته اتمنى له السلامة فهو لاعب مهم".

وأشار محمد بركات إلى أن أنضمام عمرو وردة في لاريسا اليوناني الى معسكر منتخب مصر المقبل وارد قائلا " نحن اغلقنا الصفحات القديمة لا ننظر إلى اي حسابات وفتحنا صفحات جديدة أمام الجميع".

وتابع مدير المنتخب أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سيضم 5 لاعبين من صفوف المنتخب الأولمبي على رأسهم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك.

قائلا "سنضم 24 او 25 لاعبا لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل وهناك تنسيق مع شوقي غريب بشأن اللاعبين المنضمين مع المنتخب الأولمبي" .

تلقي اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر في توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

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واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

ويبحث مسئولو منتخب مصر تعديل موعد السفر بعد مباراة توجو بالقاهرة على أن يصل الفراعنة صباحاً إلى توجو ومن ثم الحصول على راحة والتدريب مساءاً، على أن يعقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البدري جلسة خلال الساعات المقبلة من أجل التنسيق للمعسكر وموعد إنطلاقه وموعد السفر إلى توجو.

ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول فى "حسبة برما".