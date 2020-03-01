شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد منافسات دور الـ 16 ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري، على أن تستكمل باقي مباريات الدور غداً الأثنين.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وكان 7 لاعبين مصريين في منافسات الرجال قد حجزوا مقاعدهم في هذا الدور وهم: علي فرج، عمر مسعد، يوسف سليمان، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مازن هشام، ومحمد الشوربجي.

وفي منافسات السيدات تأهلت 8 مصريات إلى دور الـ 16 وهن: رنيم الوليلي، سلمى هاني، نادين شاهين، نوران جوهر، روان العربي، يثرب عادل، هانيا الحمامي، ونور الشربيني.

وجاءت منافسات الرجال في اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

علي فرج x عمر مسعد

يوسف سليمان x الأسباني بورجا جولان

طارق مؤمن x الأسباني إيكار باجاريس

Advertisements

فيما جاءت منافسات السيدات كالتالي:

رنيم الوليلي x سلمى هاني

نادين شاهين x الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد

نوران جوهر x نيلي جليس

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020