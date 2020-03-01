تصريحات السبت| المنتخب يتحدث عن موقف كهربا.. ومدرب صنداونز يكشف سبب تراجع فريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 29 فبراير 2020.

المنتخب يتحدث عن.. موقف كهربا.. أزمة القمة.. و6 لاعبين تحت المتابعة

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري، أن الفريق يرغب في خوض مواجهته مع توجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

عبد الحفيظ: عدم استقبال الأهلي أهداف في الذهاب أمام صنداونز أمر مهم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة فريقه أمام صنداونز الجنوب أفريقي في إياب الدور ربع النهائي ستكون صعبة للغاية.

عبد الحفيظ: رمضان وكهربا خارج قائمة الأهلي لمباراة العودة أمام صنداونز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي أن قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز لن يحدث بها أي تغيير عن قائمة مباراة الذهاب التي كانت في القاهرة قبل ساعات.

علي معلول: حققنا نتيجة جيدة لكن العودة أمام صنداونز صعبة

صرح علي معلول المدافع الأيسر للأهلي بأنه استطاع أن يحقق نتيجة جيدة أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، لكن في الوقت ذاته أشار إلى أن لقاء العودة سيكون أصعب.

مدرب صنداونز يكشف سبب تراجع فريقه أمام الأهلي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز سبب تراجع فريقه في مباراة الأهلي، كما قدم التهاني للفريق الأحمر بعد الفوز بالمباراة.

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فايلر: لم نتأهل بعد.. ولا تسألوني عن كهربا

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لم يحسم تأهله بعد إلى الدور قبل النهائي من دوري الأبطال الأفريقي، بعدما فاز في ذهاب ربع النهائي على صنداونز الجنوب أفريقي.

"مسرحية هزلية".. وائل جمعة يعلق على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

وصف وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، أن ما حدث في قمة الدوري بين الأهلي والزمالك بعد عدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة بالمسرحية الهزلية.

ميدو: صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر

قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق أن مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين قدم من الثبات والتركيز ما لم يقدمه لاعب مصري من قبل.

المدير الفني للإسماعيلي: الرجاء خصم عنيد.. ونتمنى التتويج بالبطولة العربية

قال المدير الفني المدير الفني للإسماعيلي، الفرنسي جوميز، إنه يتمنى التتويج بالبطولة العربية خلال الموسم الجاري؛ لإسعاد جماهير ناديه في كل مكان.

مصدر لمصراوي: خطوة جديدة من اتحاد الكرة تجاه تصريحات مسؤولي أبوظبي الرياضية

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم مخاطبة مجلس أبوظبي الرياضي، بشأن طلب تفسيراً رسمياً لتصريحات مسؤولي قناة "أبوظبي الرياضية" فيما يخص ملف أحداث السوبر المصري.

مدافع الترجي للزمالك: اسألوا الأهلي عن جحيم رادس

وجه إيهاب المباركي مدافع الترجي التونسي رسالة إلى الزمالك قبل عودة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث طالبهم بالنظر لما حققه الفريق في رادس أمام الوداد والأهلي من قبل.