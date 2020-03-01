النشرة الرياضية..ثنائية معلول تقود الأهلي لهزيمة صنداونز..واتفورد يطعن ليفربول بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم السبت 29 فبراير 2020.

طريق الأهلي.. الوداد يهزم النجم بربع نهائي دوري الأبطال

حقق نادي الوداد المغربي فوزًا على حساب النجم الساحلي التونسي بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال الأفريقي.

إصابة جديدة تربك صفوف الأهلي

تعرض أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي للإصابة بكدمة قوية في القدم اليسرى، خلال مواجهة فريقه أمام صنداونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وضاع الحلم الذهبي.. واتفورد يطعن ليفربول بثلاثية نظيفة في بريميرليج

تلقى ليفربول هزيمة مفاجئة على يد مضيفه واتفورد الذي يصارع على تفادي الهبوط بثلاثية نظيفة على ملعب "فيكارج رود" مساء اليوم السبت، في الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثنائية معلول تقود الأهلي لهزيمة صنداونز وتقربه من نصف نهائي دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزا هاما على ضيفه صنداونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين دون رد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

أزارو يواصل التسجيل.. ثنائية في شباك أبها بالدوري السعودي

سجل الدولي المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، المُعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، ثنائية في شباك فريق أبها بلقاء ضمن منافسات الدوري السعودي.