المنتخب يتحدث عن.. موقف كهربا.. أزمة القمة.. و6 لاعبين تحت المتابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري، أن الفريق يرغب في خوض مواجهته مع توجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

وأشار بركات في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه لا يفكر في الأحداث التي جاءت مؤخرًا بين لاعبي الأهلي والزمالك والذين سيتم استدعاءهم للتواجد في المعسكر.

وقال مدير المنتخب: "الأمور ليست صعبة نهائيًا، لاعبو الأهلي والزمالك وأي فريق آخر دائمًا ما تحدث بينهم مشاحنات داخل الملعب، لكن خارجه فهم مثل الأخوة".

وأكمل: "نرغب في مواجهة توجو باستاد القاهرة الدولي، أبلغنا الاتحاد الأفريقي بذلك ونقوم حاليًا بالحصول على الموافقات الأمنية".

وأضاف: "نحاول الحصول على موافقات أمنية بتواجد 50 ألف مشجع في المباراة أيضًا".

وأوضح: "لا توجد أي مشكلة مع لاعبي بيراميدز نهائيًا، سيتم استدعاء لاعبين من الفريق بشكل طبيعي ولكن الأمور انتهت تمامًا".

وواصل: "سنتوجه إلى توجو لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية بطائرة خاصة، وسنبدأ معسكرنا قبل الجولة الرابعة يوم 23 مارس".

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من جانبه، أكد بركات أن موقف الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" ورمضان صبحي لاعبي الأهلي من التواجد في معسكر الفريق المقبل لم يتضح حتى الآن.

وأشار إلى وجود متابعة لعدد من لاعبي المنتخب الأولمبي في الفترة الحالية، منهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك وأكرم توفيق لاعب وسط الجونة.

وقال مدير المنتخب: "متبقي أكثر من ثلاثة أسابيع لبداية المعسكر، وهي الفترة التي لن يشارك بها محمود كهربا مع الأهلي، ولذلك أعتقد أنه من الصعب أن يتم استدعاءه".

وأكمل: "الفيصل في استدعاء رمضان صبحي للتواجد في المعسكر هو مشاركته في المباريات مع الأهلي، الآن الأمر مبهم في ظل غيابه عن اللقاءات الأخيرة".

وأوضح: "حتى الآن رمضان صبحي ليس جاهزًا، ولا نعرف مدى الإصابة نهائيًا، نثق في الجهاز الطبي بالنادي الأهلي ولكن يبدو أن اللاعب لديه مشكلة ما".

وأضاف: "هناك أسماء من لاعبي المنتخب الأولمبي قد يكون لهم تواجد في المعسكر المقبل، مثل مصطفى محمد أو أكرم توفيق وخمسة أو ستة لاعبين آخرين، لكن الأمر في النهاية بيد حسام البدري المدير الفني".

واختتم: "هيكل منتخب مصر معروف ولكن من الوارد أن يتواجد عدد من الأسماء الجديدة في المعسكر المقبل".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلتقي مع نظيره التوجولي بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة يومي 26 و29 مارس.