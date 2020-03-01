محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حقق نادي الوداد المغربي فوزًا على حساب النجم الساحلي التونسي بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال الأفريقي.
الهدف الأول للوداد جاء عن طريق محمد ناهيري في الدقيقة 11 من اللقاء، قبل أن يضيف اللاعب نفسه ثاني الأهداف في الدقيقة 54.
وتعد هذه المواجهة هي الأولى لخوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للوداد، والذي تولى المهمة بعد فترة قصيرة من رحيله عن النجم.
وسيلتقي الوداد مع النجم في تونس يوم السبت القادم، في مباراة الإياب من ربع النهائي الأفريقي.
الجدير بالذكر أن المتأهل من بين الوداد والنجم سيلتقي مع المتأهل من بين الأهلي المصري وصنداونز الجنوب أفريقي في قبل النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر طريق الأهلي.. الوداد يهزم النجم بربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.