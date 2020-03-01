طريق الأهلي.. الوداد يهزم النجم بربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق نادي الوداد المغربي فوزًا على حساب النجم الساحلي التونسي بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال الأفريقي.

الهدف الأول للوداد جاء عن طريق محمد ناهيري في الدقيقة 11 من اللقاء، قبل أن يضيف اللاعب نفسه ثاني الأهداف في الدقيقة 54.

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وتعد هذه المواجهة هي الأولى لخوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للوداد، والذي تولى المهمة بعد فترة قصيرة من رحيله عن النجم.

وسيلتقي الوداد مع النجم في تونس يوم السبت القادم، في مباراة الإياب من ربع النهائي الأفريقي.

الجدير بالذكر أن المتأهل من بين الوداد والنجم سيلتقي مع المتأهل من بين الأهلي المصري وصنداونز الجنوب أفريقي في قبل النهائي.