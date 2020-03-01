عبد الحفيظ: رمضان وكهربا خارج قائمة الأهلي لمباراة العودة أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي أن قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز لن يحدث بها أي تغيير عن قائمة مباراة الذهاب التي كانت في القاهرة قبل ساعات.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على صنداونز، مساء اليوم السبت، في لقاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، إن المدرب فايلر، المدير الفني للأهلي قرر اصطحاب نفس اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمام صنداونز خلال رحلة جنوب أفريقيا.

Advertisements

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، أن القائمة المسافرة إلى جنوب أفريقيا ستخلو من الثنائي رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا، بعد غيابهما عن قائمة مباراة الذهاب في القاهرة.

وأتم تصريحاته:" بالتأكيد تواجد رمضان صبحي في مواجهة العودة كان سيضيف قوة للفريق، لكن زملائه في الفريق قادرين على تقديم مباراة قوية والعودة ببطاقة التأهل.