محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تعرض أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي للإصابة بكدمة قوية في القدم اليسرى، خلال مواجهة فريقه أمام صنداونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.
ووفقًا لما أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة،، فإن فتحي أصيب بتورم شديد في الركبة، حيث خرج من ملعب اللقاء وهو يعاني من الإصابة.
وسيتوجه فتحي مع بعثة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لخوض مواجهة العودة ضد صنداونز، والتي تقام يوم السبت القادم.
وسيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.
ونجح الأهلي في الفوز على صنداونز بهدفين نظيفين مساء السبت، في استاد القاهرة الدولي، بذهاب ربع نهائي المسابقة الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جديدة تربك صفوف الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.