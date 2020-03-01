بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة.. الدوري الاسباني

يحل غداً فريق برشلونة ضيفاً على غريمه وعدوه التاريخي ريال مدريد على ملعب الأخير سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وتحدث تيبو كورتوا عن الكثير من الأشياء التي تخص مسيرته في كرة القدم وخص كلامه عن الكلاسيكو القادم بين ريال

مدريد وبرشلونة والأسطورة الأرجنتينية الحية ليونيل ميسي

وتحدث تيبو كورتوا قائلاً:” في بداية مسيرتي في إسبانيا مع أتلتيكو مدريد كنت أفكر بوجود ليونيل ميسي كثيراً في العالم، كان شيء خاص وجود ميسي كان يصيبني بالتوتر أحياناً”.

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تابع تيبو كورتوا حديثه عن ليونيل ميسي قائلاً:” ولكن الآن الأمر تغير، لم أعد أفكر بميسي، ندرسه مثل دراسة جميع اللاعبين في الليجا”.



لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)