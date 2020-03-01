بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يسعى ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان لطي صفحة الهزيمة أمام مانشستر سيتي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال وصب كل تركيزه في مباراة الكلاسيكو المقبلة في الدوري الإسباني الليجاأمام برشلونة المقرر لها الأحد.

بينما يطمح برشلونةلمواصلة تحسنه في الأداء وتحقيق نتيجة الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، وهي أمنية مدربه كيكي سيتين الذي حقق نتائج ممتازة من قبل على

ملعب برنابيو مع كل من ريال بيتيس ولاس بالماس.

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب الليجا حاليا بفارق نقطتين عن الميرينجي صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.



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