كهربا خارج حسابات منتخب مصر في معسكر مارس

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة في مارس المقبل.

واتفق جهاز المنتخب على عدم استدعاء اللاعب خاصة بعد الأزمة التي تسبب فيها خلال لقاء الأهلي والزمالك في السوبر

المحلي، والتي ترتب عليها إيقافه لنهاية الموسم الحالي.

والجدير بالذكر أن المنتخب سيلتقي مع توجو يومي 26 و29 مارس المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.