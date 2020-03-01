بعد مباراة واتفورد ضد ليفربول.. أرقام مخيبة للريدز في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق ليفربول لخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام واتفورد على ملعب فيكارج رود في مباراة تقام في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحيث ضاعت آمال الفريق في تكرار إنجاز آرسنال في 2004 بالحصول على دوري اللاهزيمة.

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سجل لواتفورد إسماعيلا سار في الدقيقتين 54 و60 إلى جانب تروي دييني في الدقيقة 72، ونقدم إليكم بعض الأرقام بعد هزيمة ليفربول.

كانت خسارة ليفربول هي الأكبر لفريق متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي أمام منافس يعاني في منطقة الهبوط منذ أن هزم ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في 23 نوفمبر 1985.

إسماعيلا سار سجل هدفين وصنع آخر، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يشارك في ثلاث أهداف في الدوريات الخمس الكبرى رغم أنه بشكل عام سجل 108 هدف.

كما يعد السنغالي الأول الذي يشارك في ثلاث أهداف ضد ليفربول

في البريميرليج منذ هاري كين في أكتوبر 2017.نايجل بيرسون أول مدرب إنجليزي يفوز في مباراة بالدوري الإنجليزي ضد ليفربول منذ سام ألارديس والذي كان مدربًا لكريستال بالاس منذ إبريل 2017.الهزيمة أوقفت سلسلة عدم خسارة ليفربول في الدوري الإنجليزي والتي وصلت لـ 44 مباراة، لتكون الخسارة الأولى منذ يناير 2019.تعد الخسارة بأكثر من الهدفين الأولى للريدز في الدوري الإنجليزي، منذ مارس 2018 والتي كانت ضد مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.استقبلت شباك ليفربول أكثر من هدف في المباراة الثانية على التوالي وهذه هي المرة الأولى للفريق منذ ديسمبر 2016