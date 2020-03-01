الأهلي يستبعد رمضان صبحي وكهربا من رحلة جنوب إفريقيا

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي اصطحاب 20 لاعباً لرحلة جنوب إفريقيا لخوض لقاء صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
ورفض فايلر سفر الثنائي رمضان صبحي لعدم اكتمال شفاءه ومحمود عبد المنعم كهربا لأسباب تأديبية.
وتضم قائمة الأهلي نفس المجموعة التي خاضت مباراة الذهاب وهي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير
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