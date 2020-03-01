خبر سار لجماهير برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، خبرًا سارًا لجماهير برشلونة بعودة “جوردي ألبا” الجناح الأيسر من الإصابة، حيث أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد “ريال مدريد“.

وذكرت صحيفة “سبورت الكتالونية” أن ألبا تدرب بشكل طبيعي اليوم، وفرصته كبيرة في أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة التي تقام على ملعب “سانتياجو بيرنابيو“، مساء الأحد.

يذكر ان اللاعب صاحب الـ30 عامًا قد تعرض للإصابة في فخذه الأيمن، قبل أسبوعين في مباراة فريقه امام “خيتافي” في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وتعتبر عودة ألبا في هذا التوقيت بمثابة المنقذ، بعد ان شارك بديله “جونيور فيربو” في المباريات الأخيرة، ولم يظهر البرازيلي بالمستوى المطلوب، ليتعرض بعدها للكثير من الإنتقادات اللاذعة.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني المسافرة إلى العاصمة الإسبانية “مدريد”، عودة “جيرارد بيكيه” ايضًا، الذى أصيب فى مباراة “نابولى”، على ملعب “سان باولو“، الأسبوع الماضى بدورى أبطال أوروبا.