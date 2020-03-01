عشاق آرسنال “يشمتون” في ليفربول بعد ثلاثية واتفورد

عبرت جماهير نادي آرسنال الإنجليزي، عن سعادته الغامرة، عقب تمكن نادي واتفورد من فعل ما لم يفعله أي فريق آخر، داخل إنجلترا بالفوز على فريق ليفربول، بثلاثة أهداف نظيفة.

وشهدت الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، سقوط صرح المدرب “يورجن كلوب” للمرة الأولى هذا الموسم، بثلاثة قذائف من “الهاوثورنز”، بعد 26 انتصارًا وتعادل وحيد.

وفرحت جماهير آرسنال بتلك النتيجة، ربما بذات الفرحة التي شعر بها جماهير الفيكريدج روود، وهذا نظرًا لحفاظهم على سجلهم المثالي، المتعلق بتحقيق لقب كأس البريميرليج الذهبي، حيث ظل الفريق الوحيد الذي لم يهزم على الإطلاق في موسم واحد بالبريميرليج.

وحافظ المدرب “آرسين فينجر” على رقمه الاستثنائي عقب سقوط ليفربول، ليبقى موسم 2004-05 هو الموسم الوحيد الذي قدم فيه كأس ذهبية للدوري الممتاز.

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واحتفلت جماهير ارسنال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتلك الخسارة، وكان على رأس المُحتفلين الحساب الرسمي للنادي اللندني، الذي تابع المباراة عبر بث مباشر، وكأنها مباراة تلعب للمدفعجية.

وبدورها لم تترك جماهير الغريم التفليدي مانشستر يونايتد، تلك المناسبة تمر، دون التغريد “نكاية” في العدو الأزلي، وكان من ضمن المُحتفلين قائد الشياطين الحمر السابق “جاري نيفيل”، المعروف بمشاكسته لشريكه في تحليل المباريات عبر شاشة “سكاي سبورتس” جيمي كاراجير.