أهداف مباراة الوداد والنجم الساحلي فى دوري أبطال افريقيا

استضاف “المركب الرياضي محمد الخامس” فوز الوداد الرياضي المغربي على ضيفه النجم الساحلي التونسي، بثنائية نظيفة، مساء اليوم السبت 29-2-2020، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8، من دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الوداد في تسجيل الهدف الأول مُبكرًا إثر رأسية جميلة حملت توقيع المدافع “محمد الناهيري” بعد تلقيه تمريرة عرضية من المهاجم إسماعيل الحداد في الدقيقة ١١ من اللقاء.

وعمل الوداد على تسجيل الهدف الثاني من أجل تأمين تأهله قبل موقعة الحسم في تونس يوم السبت القادم، على “الملعب الاولمبي برادس“ الذي استضاف جميع مباريات النجم في مرحلة دور المجموعات التي شهدت تصدره للمجموعة الثاني أمام الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.

وعاد وداد الأمة مع مطلع الشوط الثاني ليسجل من جديد برأسية أخرى للاعب محمد الناهيري لكن من ركلة حرة مباشرة نفذها عطية الله من حوالي ٣٥ ياردة.

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وبهذه النتيجة تجاوز الوداد الحالة السيئة التي مر بها خلال الفترة الماضية، حيث خسر آخر مباراتين له في الدوري المغربي أمام “الدفاع الحسني الجديدي” بهدف نظيف، و”يوسفية برشيد” بنتيجة (3-2) – على الترتيب -.

وكانت مباراة الليلة هي أول ظهور بالنسبة للمدرب الإسبانى “خوان كارلوس جاريدو” مع الوداد بعدما رحل عن “النجم الساحلي”، ليوقع عقدًا مع بطل المغرب لنهاية الموسم خلفا للمدرب الفرنسي المُقال “سيباستيان دوسابر”.

إليكم اهداف المباراة..