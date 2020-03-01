رياضة | مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة زاناكو ضد بيراميدز الأحد 1/ 3 / 2020 في كأس الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة زاناكو ضد بيراميدز الأحد 1/ 3 / 2020 في كأس الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، مباراة قوية ضد زاناكو الزامبي، في ذهاب دور الثمانية لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويحل بيراميدز ضيفًا على زاناكو الزامبي اليوم الأحد 1 مارس الجاري، على ملعب الأخير في ذهاب دور الربع نهائي. Advertisements

وكان بيراميدز سبورت تأهل لدور الثمانية بعدما احتل صدارة المجموعة الأولي والتي ضمت كل من "المصري البورسعيدي، ونواذيبو الموريتاني وإينجو رينجرز النيجيري".