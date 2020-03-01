رياضة | موقف صلاح من المشاركة مع منتخب مصر أمام توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف صلاح من المشاركة مع منتخب مصر أمام توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى على تواصل الجهاز الفنى للفراعنة مع نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
واكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح، نجم منتخبنا والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.
وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تواصلنا مع محمد صلاح وسوف يتواجد".
وأضاف:"اللي حصل في الامارات بعد السوبر المحلي عيب".
كنا نتمني خوض الزمالك لمواجهة القمة ونتائج الأهلى والزمالك الأفريقية خادعة.. وعليهما التركيز في مواجهتي العودة"