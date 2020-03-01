رياضة | هل ينضم كهربا للمنتخب في مباراة توجو؟.. محمد بركات يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينضم كهربا للمنتخب في مباراة توجو؟.. محمد بركات يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى عن ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي خلال المعسكر القادم فى مارس والذى سيخوض فيه الفراعنة مباراتان أمام منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيؤثر على انضمامه لمعسكر منتخب مصر القادم.

Advertisements

وأضاف بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "من وجهة نظري، إيقاف كهربا لنهاية الموسم يؤثر على انضمامه لمعسكر المنتخب"

وأوضح: "هذه وجهة نظري ولكن هناك وجهة نظر لكابتن حسام البدري فله كامل احترامه لوجهة نظره الفنية"

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتحاد الكرة يسعى لتوفير كافة سبل الراحة للمنتخب من أجل الصعود لذلك قرروا سفرنا على متن طائرة خاصة"