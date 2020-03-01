رياضة | أخبار برشلونة اليوم السبت 29 فبراير: كيكي سيتين يتوعد ريال مدريد.. مفاجأة في قائمة البرسا بالكلاسيكو.. برشلونة يخسر من نجم الريال.. حسم بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم السبت 29 فبراير: كيكي سيتين يتوعد ريال مدريد.. مفاجأة في قائمة البرسا بالكلاسيكو.. برشلونة يخسر من نجم الريال.. حسم بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 29 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعداد البارسا لمواجهة فريق ريال مدريد في الدوري الاسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 29 - 2 - 2020 :-

- كيكي يتوعد ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو

صرح كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه سيكون جريئاً على ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما كان ريال بيتيس ولاس بالماس في زيارتيهما لمعقل ريال مدريد، حين كان هو مدربا لهذين الفريقين، وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الـ26، أكد سيتين "كما حدث مع بيتيس ولاس بالماس، سنكون فريقا جرئيا. سنحاول الاستحواذ على الكرة والهجوم والضغط، والدفاع حين تكون الكرة بحوذتهم. لن نتخلى، تحت أي ظرف، عن سعينا وراء الفوز بالمباراة، كما هو الحال دائماً".

- استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه برشلونة مساء غدًا الأحد ضم نمنافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب كل من غياب أسينسيو وهازارد ورودريجو جويس ويوفيتش، وخاميس رودريجيز، وناتشو، وإبراهيم دياز بقرار فني.

وجاءت قائمة المرينجي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وتوني فويداس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور.

- بعد تصريحاته عن ميسي.. برشلونة يسخر من كورتوا

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صرح حارس ​مرمى ​ريال مدريد​ الاسباني، البلجيكي كورتوا​ أنه لا يخشى مواجهة قائد ​برشلونة​ ليونيل ميسي في مواجهة الكلاسيكو في الليجا، وخلال تصريحات لشبكة فوكس سبورتس قال البلجيكي :" أفكر في ميسي قبل الكلاسيكو؟ الوضع الحالي ليس كذلك، كان هذا حالي في الموسم الأول مع أتلتيكو، خاصة عندما تلعب في الكامب نو ضد كل هؤلاء النجوم"، إلا ان الحساب الرسمي لبرشلونة، رد على تصريحات كورتوا من خلال نشر مقطع فيديو لـ 9 أهداف أحرزها البرغوث في مرمى كورتوا.

- كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

كشف كيكي سيتين مدرب برشلونة عن قائمة فريقه المستدعاة لقمة الجولة السادسة والعشرين من الليجا أمام ريال مدريد مساء غد الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيرشتيجن - نيتو.

خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – ألبا – لينجليت – أومتيتي - جونيور.

خط الوسط: فيدال – راكيتيتش - دي يونج – أرثور – بوسكيتس - كولادو.

الهجوم: ميسي – جريزمان – فاتي - مارتن برايثوايت.

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه ريال مدريد بفارق نقطتين.

- مدرب برشلونة يستعين بجوارديولا في الكلاسيكو

حظيت جلسة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اهتمام العديد من وسائل الإعلام، خاصة وأن الجلسة جاءت عقب فوز السيتي على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وقال في حديثه بالتعليق على فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد في عقر داره قائلا:" قد يكون مصدر إلهام لنا، وهناك أشياء فعلها فريق جوارديولا تجذب اهتمامنا، و يمكننا الاستفادة من بعض الأمور، لكن هناك أيضًا أشياء أخرى غير مفيدة لنا".

- برشلونة يحسم بديل سواريز

قالت "موندو ديبورتيفو" إن هناك خيارًا آخر في ميركاتو برشلونة هو تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 60 مليون يورو فقط، كما أشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، المنضم حديثًا لبرشلونة، هو رهان الوقت الحاضر، بينما تبحث الإدارة الرياضية في النادي عن رهان للمستقبل في الميركاتو الصيفي.