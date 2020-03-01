انت الان تتابع بثلاثية كاسحة.. ليفربول يتجرع أول هزيمة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انهزم رفاق محمد صلاح بثلاثية نظيفة

تعرض ليفربول، مساء السبت، لأول هزيمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما هز واتفورد شباكه بثلاثية نظيفة، حرمته من تحطيم رقم قياسي.

وانهزم رفاق محمد صلاح بثلاثية كاسحة، سجلت كلها خلال الشوط الثاني من اللقاء، بواسطة إسماعيلا سار في الدقيقتين 54 و60، وتروي دييني الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وهذه أول هزيمة لأبناء المدرب الألماني يورغن كلوب، خلال الدوري الممتاز هذا الموسم.

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وعقب هذه الخسارة، تجمد رصيد "الريدز" في 79 نقطة بالمركز الأول، فيما بات رصيد واتفورد 27 نقطة بالمركز 16.

وكان ليفربول يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي بتحقيق 19 انتصارا متتاليا في الدوري الممتاز بملعب واتفورد.