الأهلي يثأر من "صن دوانز" بثنائية معلول

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حقق الأهلي المصري فوز هاما على ضيفه صن دوانز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مرحلة الذهاب من دور الثمن نهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
فبعد شوط أول سلبي على استاد القاهرة الدولي، تمكن الأهلي من تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق نجمه التونسي علي معلول في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة 68 تمكن نفس اللاعب من إضافة هدف ثاني لـ"نادي القرن" عبر ضربة جزاء.
وبهذا الفوز وضع الأهلي قدما في دور الثمانية، بانتظار مباراة العودة في جنوب أفريقيا.
وكان صن دوانز قد أقصى الأهلي من نفس الدور في الموسم الماضي بعد أن فاز عليه بخمسة أهداف مقابل لا شيء في أرضه.
ولم يشفع للمارد الأحمر فوز بهدف نظيف في مباراة العودة وقتها، وليتأهل فريق "الشمس" بفارق الأهداف.
وكان الزمالك قد حقق فوزا كبيرا يوم الجمعة على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد، وفي حال تأهل قطبي الكرة المصرية إلى الدور القادم، فربما توقعهما القرعة في ديربي ناري ولكن هذه المرة بـ"طعم أفريقي".
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