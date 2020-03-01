الامارات | سانيه يعود من الإصابة ويشارك مع رديف «سيتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن سانيه يعود من الإصابة ويشارك مع رديف «سيتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض الألماني الدولي لوروا سانيه 57 دقيقة في مباراة أول من أمس مع رديف مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب اثر تعرضه لإصابة قوية في اغسطس الماضي.

ولم يلعب سانيه منذ اصابته بأربطة ركبته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول.

وعاد اللاعب البالغ 24 عاماً الى التمارين الشهر الماضي، قبل ان يخوض مواجهة أرسنال ضمن دوري الرديف.

ورحب الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بعودة سانيه، خصوصاً في ظل قدرته على المشاركة في الجزء الاخير من موسمه الحالي. وقال غوارديولا «من الجيد دوماً أن يشعر (اللاعب) بالمباريات مجددا، من الرائع ان ينضم لاعبو الفريق الاول للاعبي الأكاديمية خلال تعافيهم». وينتهي عقد سانيه الحالي مع سيتي في يونيو 2021، وخاض 134 مباراة مع سيتي سجل خلالها 39 هدفا و45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه الألماني في 2016.