الامارات | ديوكوفيتش يضيف النجمة الخامسة في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يضيف النجمة الخامسة في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في حصد لقبه الخامس تاريخياً في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس المحترفين، عقب فوزه، أمس، على المصنف السادس عالمياً اليوناني ستيفانوسن تسيتسيباس، بواقع مجموعتين دون رد (6-3، و6-4)، في المباراة النهائية للنسخة 28، التي جمعتهما على الاستاد الرئيس في ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، ودامت ساعة و19 دقيقة.

وأضاف ديوكوفيتش لقباً جديداً إلى سجلاته على صعيد «تنس دبي»، عقب فوزه بلقبها أعوام: «2009، و2010، و2011، و2013»، مقلصاً الفارق إلى ثلاثة ألقاب عن حامل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزاً في دبي النجم السويسري روجيه فيدرر، الذي أجبره الخضوع لعملية جراحية في الركبة على الغياب عن النسخة الحالية.

وعقب انتهاء المنافسات، قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، يصحبه كلٌّ من النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات «تنس دبي» صلاح تهلك، ورئيس العمليات في سوق دبي الحرة راميش كيدامبي، ونائب الرئيس لشؤون التسويق شينيد السباعي، وأمين السر العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، بتتويج أبطال النسخة 28 لتنس الرجال.

وحصل النجم الصربي على جائزة المركز الأول البالغة 565 ألفاً و705 دولارات، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، فيما حصد اليوناني تسيتسيباس على 284 ألفاً و485 دولاراً، بالإضافة إلى 300 نقطة، مع العلم بأن مواجهة يوم أمس بين اللاعبين هي السادسة بتاريخ لقاءاتهما في بطولات التنس العالمي، منذ لقائهما الأول في ربع نهائي بطولة «تورنتو الكندية» صيف 2018، إذ منح لقب دبي 2020 النجم الصربي المعادلة في عدد الانتصارات مع منافسه اليوناني برصيد ثلاثة لكل منهما، كان آخرها لتسيتسيباس في نصف نهائي بطولة مبادلة العالمية ديسمبر الماضي، فيما يعود الانتصار الأخير لديوكوفيتش في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة نوفمبر 2019، حينما فاز بواقع مجموعتين دون رد (6-1، و6-2).

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وتعقيباً على إنجازه الجديد، قال الصربي ديوكوفيتش: «تحقيق اللقب الخامس هنا له طعم آخر، خصوصاً أمام هذه الجماهير الغفيرة التي لطالما ساندتني في هذه البطولة نحو حصد الألقاب والانتصارات، والتي كان آخرها هنا في نسخة 2013». وأضاف: «أعد جمهور البطولة بالعودة العام المقبل إلى هذه البطولة، والمنافسة في لقب جديد بها».

أسترالي ونيوزيلندي يتوجان بالزوجي

توّج الثنائي، المكون من الأسترالي جون بيرس، وزميله النيوزيلندي ميكائيل فينيس، بلقب منافسات الزوجي، بتغلبهما على الثنائي المكون من الجنوب إفريقي رافن كلاسن، وأوليفر ماراتش بمجموعتين دون رد بواقع (6-3، و6-2),

واحتاج بيرس وفينيس إلى 60 دقيقة فقط، لتحقيق لقبهما الأول في بطولة «سوق دبي الحرة للتنس» بمنافسات الزوجي، وحصلا على الجائزة المالية الخاصة بالمركز الأول البالغ قدرها 181 ألف دولار، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى تصنيفهما العالمي.