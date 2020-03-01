الامارات | الإمارات يهزم دبا الحصن في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يهزم دبا الحصن في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الإمارات على ضيفه دبا الحصن بهدف دون رد، أمس، سجله اللاعب الكولومبي تومي روس، في الدقيقة 70، ضمن الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 36 نقطة بالمركز الأول، بينما استمر دبا الحصن ثانياً برصيد 30 نقطة، يليهما الحمرية بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فاز مصفوت على مضيفه دبا الفجيرة بهدف مقابل لاشيء، سجله اللاعب الغاني روبرت غانسا، ليصبح رصيده 19 نقطة، بينما لدى دبا الفجيرة 22 نقطة.