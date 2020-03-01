شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يهزم دبا الحصن في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الإمارات على ضيفه دبا الحصن بهدف دون رد، أمس، سجله اللاعب الكولومبي تومي روس، في الدقيقة 70، ضمن الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 36 نقطة بالمركز الأول، بينما استمر دبا الحصن ثانياً برصيد 30 نقطة، يليهما الحمرية بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة.
وفي مباراة ثانية، فاز مصفوت على مضيفه دبا الفجيرة بهدف مقابل لاشيء، سجله اللاعب الغاني روبرت غانسا، ليصبح رصيده 19 نقطة، بينما لدى دبا الفجيرة 22 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الإمارات يهزم دبا الحصن في «الأولى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.