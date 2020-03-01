الامارات | تأجيل مباراة الشارقة في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الشارقة في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر اتحاد كرة القدم على موقعه الرسمي أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الشارقة والدحيل، التي كانت مقررة يوم غدٍ في دوري أبطال آسيا، إلى موعد لاحق لم يحدده، بسبب ما وصفه الاتحاد الآسيوي بـ«التطوّرات الصحية الراهنة، التي تمر بها المنطقة بسبب فيروس (كورونا)». من جانبه، أكد نادي الشارقة أن الفريق سافر، أمس، للقاء الدحيل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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