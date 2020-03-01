الامارات | المزروعي يتصدر بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4

شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي يتصدر بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على المدفع، أبطال الجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4، التي جرت منافساتها في بحر الخان بالشارقة، أول من أمس، بمشاركة نجوم سباقات زوارق الفورمولا4، السريعة على مستوى الدولة.

وحسم السائق سلطان المزروعي المركز الأول وكأس الجولة، متخطياً بعد أن حقق 35 نقطة من مجموع مرحلتي السباق، تلاه مانع المرزوقي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ثم حمدان الفلاحي ثالثاً بمجموع 24 نقطة.

وكانت الجولة شهدت مشاركة ثمانية زوارق، جميعها صناعة وطنية تم تصنيعها بمقر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وشهدت الجولة الأخيرة من منافسات الفورمولا4 حضوراً جماهيرياً عريضاً، امتد على طول كورنيش الخان، لمتابعة منافسات الحدث والتفاعل مع منافسيه.