الامارات | الزمالك والرجاء على مشارف نصف نهائي أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والرجاء على مشارف نصف نهائي أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطا كل من الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي خطوة مهمة نحو الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بفوزيهما الثمينين على ضيفيهما الترجي التونسي حامل اللقب في العامين الأخيرين 3-1 ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي 2-صفر، أول من أمس، في ذهاب ربع النهائي.

في المباراة الأولى كرر الزمالك سيناريو فوزه على الترجي 3-1 في الكأس السوبر الافريقية قبل اسبوعين، عندما تغلب على الفريق التونسي بالنتيجة ذاتها أول من أمس على ملعب القاهرة.

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وكان الترجي البادئ بالتسجيل عبر الجزائري عبدالرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، ورد الزمالك بثلاثية للمغربيين محمد أوناجم (31) وأشرف بنشرقي (71) ومحمود علاء (90+4 من ركلة جزاء).

وأكمل الترجي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد لاعبه محمد علي بن رمضان بسبب الاحتجاجات الكثيرة.

وفي الثانية حقق الرجاء البيضاوي أسبقية بهدفين نظيفين على ضيفه مازيمبي على ملعب «محمد الخامس» في مدينة الدار البيضاء، سجلهما الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو (6) وبدر بانون (79).