الامارات | المنصوري يتوج مرتين في «كايت بيتش دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يتوج مرتين في «كايت بيتش دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نجوم المنتخب الوطني نتائج متميزة في منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الثانية)، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين، بمشاركة ما يزيد على 50 متسابقاً ومتسابقة من 19 بلداً.

وحصل محمد المنصوري على المركز الأول في فئة الألعاب الحرة مواطنين، فيما نال راشد الفلاسي المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى سهيل المري.

وحل عبدالله المحيربي ثانياً في فئة الألعاب الحرة ناشئين، خلف البولندي فريدريك سكزيسني، فيما حصل اللبناني جبرائيل كساس على المركز الثالث. وواصل محمد المنصوري تألقه في البطولة، من خلال منافسات فئة توين تيب، محققاً المركز الأول، متقدماً على زميله راشد الفلاسي الذي نال المركز الثاني، بينما نال غيث الغيث المركز الثالث، كما فاز عبدالله المحيربي بالمركز الثاني بمسابقات الناشئين في فئة توين تيب، خلف اللبناني جبرائيل كساس صاحب المركز الأول، وجاء بعده الفرنسي فريدريك سكزيسني.

وفي منافسات هايدرو فويل، حقق أحمد المحيربي المركز الأول في فئة المواطنين، متقدماً على زميله عبدالعزيز المرزوقي الذي حل ثانياً، وجاء سهيل المري ثالثاً.