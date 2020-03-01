شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يكشف مفاجآة عن إصابة رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ٬ مدير الكرة بالنادي الأهلى٬ أن رمضان صبحي٬ لاعب الفريق الكروي٬ ينفذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة. وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لبرنامجه «البريمو» المذاع على قناة «تن»: «رمضان ليس لديه إصابة مزمنة وهو يتدرب ولكن يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي». وأضاف: «تحدثت مع رمضان ولن يسافر بالخارج ومن المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة».

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