شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يفوز على النجم الساحلي يثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الوداد المغربي انتصارا ثمينا على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «محمد الخامس» في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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سجل هدفي الوداد، اللاعب محمد ناهيري في الدقيقتين 11 و54.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب «رادس» بالعاصمة التونسية، حيث سيحتاج النجم الساحلي لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، لضمان التأهل للدور نصف النهائي للمسابقة القارية، فيما يكفي الوداد التعادل أو الخسارة بهدف نظيف في لقاء الإياب للعبور للدور القادم.

يذكر أن المتأهل من مباراة الوداد المغربي مع النجم الساحلي التونسي سيواجه في الدور نصف النهائي للمسابقة الإفريقية، المتأهل من لقاء الأهلي المصري مع صنداونز الجنوب إفريقي.