شكرا لقرائتكم خبر عن فبراير الأبيض يا زمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاش لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وجهازهم الفنى، وجماهيرهم فرحة عارمة، بعد الفوز الكبير الذى تحقق على الترجى التونسى، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعتهما فى ذهاب دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى استطاع خلالها لاعبو الزمالك تحويل تأخرهم بهدف، فى منتصف الشوط الأول، إلى فوز كبير ومتميز، وتقديمهم لأداء أكثر من رائع، نالوا عليه استحسان الجميع.

وفور انطلاق صافرة رضوان جيد، حكم المباراة، معلناً فوز الزمالك، دخل لاعبو الزمالك فى فرحة عارمة، خصوصاً أنه الفوز الثانى الذى يتحقق على الترجى التونسى، بنفس النتيجة خلال الشهر الحالى، بعدما نجح الزمالك فى الفوز عليه فى الدوحة، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى على حسابه.

ورغم الفوز الكبير الذى حققه الزمالك، إلا أن باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حرص على تحذير لاعبيه من الإفراط من الفرحة والتفاؤل وضرورة التركيز، خلال الفترة المقبلة، قبل مواجهة العودة أمام الترجى فى تونس، بملعب رادس، والتى توقع كارتيرون أن تتسم بالقوة والشراسة، نظراً لما يمتلكه الترجى من مقومات فنية وبدنية، أهلته ليكون بطل دورى الأبطال الإفريقى، فى آخر نسختين، فضلاً عن إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

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وقال كارتيرون إن مباراة رادس لن تكون سهلة كما يتوقعها البعض، ولكنها ستكون غاية فى الصعوبة، نظراً للدوافع الكبيرة الموجودة لدى الفريقين، وإن مواجهة الترجى لن تكون سهلة المنال، خصوصاً أن الفريق التونسى سيلعب بمنتهى القوة، لتعويض خسارته فى آخر مباراتين، خصوصاً أن الفريق وجهازه الفنى لم يعتادا الخسارة مرتين متتاليتين من نفس الفريق.

وأثنى كارتيرون على قرار مرتضى منصور، رئيس النادى، بتوفير طائرة خاصة، ليستقلها الفريق بعد غد الثلاثاء، للتوجه إلى تونس لمواجهة الترجى، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد شيئا إيجابيا للفريق، وسيمنح فريقه فرصة لالتقاط الأنفاس من عناء السفر قبل تلك المواجهة المهمة، خصوصاً أن الفريق مر بظروف غاية الصعوبة خلال الفترة الأخيرة، سواء فى دورى المجموعات، أو فى السوبر الإفريقى فى الدوحة، أو فى مواجهة الأهلى، فى السوبر المصرى بالإمارات، والتى أدت إلى تعرض اللاعبين إلى حالة من الإرهاق الشديد.

ومن جانبه أشاد مرتضى منصور بالروح المعنوية العالية التى كان عليها لاعبوه طوال المباراة، وقدرتهم على تحقيق فوز غال ومهم فى ذلك التوقيت، للتأكيد للجميع أن الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى لم يأت من فراغ، وأنه كان على صواب فى اتخاذ قرار بعدم خوض الفريق الأول، لمواجهة الأهلى فى الدورى، وإسناد المشاركة فيها للناشئين، للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، والذى كان سيتعرض لإجهاد بدنى غير عادى، كان قد يكلفه الكثير فى مواجهة الترجى بالقاهرة.

وشدد منصور على أن شمس البطولات لن تغيب عن الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وأن الجميع ستكون عينه على الفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والمشاركة فى مونديال العالم للأندية. يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظم فيه اللاعبون الأساسيون فى المران الذى سيؤديه الفريق اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة العودة أمام الترجى، الجمعة المقبل، بعدما قرر باتريس كارتيرون منحهم إجازة من التدريبات، عقب المجهود الكبير الذى بذلوه أمام الترجى، وهم محمد أبوجبل، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافى، طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، أوناجم، أشرف بن شرقى، مصطفى محمد.

فى ذات السياق، سادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى، بعد تماثل أوباما للشفاء من إصابة الركبة.