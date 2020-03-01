شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة مشتعلة بـ«كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب سانتياجو برنابيو، في العاشرة مساء الأحد، لمتابعة «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك ضمن إطار الجولة الـ26 من بطولة الدورى الإسبانى.

يخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو على أمل استعادة الصدارة بعد أن خسرها في الجولة الماضية بهزيمته من ليفانتى بهدف نظيف، كما يسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر في آخر 3 مباريات بهزيمتين وتعادل.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة قبل موقعة برشلونة، حيث خسر أمام مانشستر سيتى الإنجليزى بهدفين مقابل هدف، في معقله «سانتياجو برنابيو»، وذلك في منافسات ذهاب ثمن نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.

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ويسعى الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، إلى الخروج من دوامة الهزائم مؤخرًا واستعادة الانتصارات مرة أخرى للحصول على دفعة قوية قبل مباراة السيتى في الإياب والتى تحتاج إلى ثقة اللاعبين.

ويدخل ريال مدريد بتشكيل يتكون من: تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه كل من دانى كارفاخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندى، كارلوس كاسيميرو، فيديريكو فالفيردى، تونى كروس، فرانشيسكو إيسكو، جاريث بيل، كريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يريد برشلونة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو من أجل توسيع الفارق إلى 5 نقاط مع غريمه التقليدى، أو على الأقل يحافظ على فارق النقطتين من خلال التعادل.

وهناك غيابات مؤثرة لدى برشلونة، حيث لن يتواجد كل من عثمان ديمبلى ولويس سواريز وسيرجى روبيرتو، وهناك شكوك حول لحاق جوردى ألبا بالمباراة.

ويدخل فريق برشلونة تحت قيادة «كيكى سيتين» المباراة بتشكيل يتكون من: أندرى تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه كل من نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتى، جونيور فيربو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكى دى يونج، أرثر ميلو، أرتورو فيدال، ليونيل ميسى، أنطوان جريزمان.