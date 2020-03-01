شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر معلقًا على قرار استبعاد «كهربا»: أنا صاحب القرار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على قرار استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من مواجهة صن داونز.
وجاء فايلر خلال المؤتمر الصحفى قائلا :«انا صاحب قرار استبعاد كهربا ..لا احب التعليق على عدم مشاركة أي لاعب اتمني ان يتم سؤالي عن مستوي اللاعبين الذين يتم الدفع بهم.
واضاف فايلر: رمضان لا يشارك بشكل منتظم في التدريبات ومن الصعب ان يتم الدفع به في مباراة صعبة مثل مواجهة الاياب امام صن داونز.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر معلقًا على قرار استبعاد «كهربا»: أنا صاحب القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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