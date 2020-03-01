شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر معلقًا على قرار استبعاد «كهربا»: أنا صاحب القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على قرار استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من مواجهة صن داونز.

وجاء فايلر خلال المؤتمر الصحفى قائلا :«انا صاحب قرار استبعاد كهربا ..لا احب التعليق على عدم مشاركة أي لاعب اتمني ان يتم سؤالي عن مستوي اللاعبين الذين يتم الدفع بهم.

واضاف فايلر: رمضان لا يشارك بشكل منتظم في التدريبات ومن الصعب ان يتم الدفع به في مباراة صعبة مثل مواجهة الاياب امام صن داونز.