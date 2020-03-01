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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي يكشف حقيقة إصابة معلول أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، عن حقيقة إصابة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر خلال لقاء صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
قال مرجان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "علي معلول سليم ولا يعاني من إصابات".
وتابع: "هناك رضا عام على النتيجة أمام صن داونز والنتيجة مبشرة ونتمنى تكرارها في الإياب"، مشيرًا إلى أن الجميع كان يحلم بعودة المباريات على ستاد القاهرة بحضور الجماهير.
ووجه مرجان الشكر إلى وزارتي الداخلية والرياضة وكذلك لجماهير الأهلي التي التزمت بالتشجيع المثالي اليوم، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء سيكون هو رئيس بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا.
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