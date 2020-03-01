شكرا لقرائتكم إصابة أحمد فتحى بكدمة قوية بالركبة فى مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعرض أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة بكدمة قوية في الركبة، خلال مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد طبيب الأهلي، أن فتحي يعاني من تورم في الركبة، واستكمل المباراة وهو مصاب، وسوف يخضع لفحص طبي غدا.

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فاز الأهلي على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلى إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل من أجل ملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.