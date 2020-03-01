شكرا لقرائتكم محمد بركات: تواصلنا مع صلاح وسيتواجد مع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تواصلنا مع محمد صلاح وسوف يتواجد" وأضاف:"اللي حصل في الامارات بعد السوبر المحلي عيب ". Advertisements وتابع: "كنا نتمني خوض الزمالك لمواجهة القمة ونتائج الأهلى والزمالك الأفريقية خادعة، وعليهما التركيز في مواجهتي العودة". ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي توجو يومي 26 و29 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بركات: تواصلنا مع صلاح وسيتواجد مع المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.