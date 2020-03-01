شكرا لقرائتكم محمد بركات: سنضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي على رأسهم مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، سيضم 5 لاعبين من صفوف المنتخب الأولمبي على رأسهم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك.

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "سنضم 24 او 25 لاعبا لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل".

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وأتم: "هناك تنسيق مع شوقي غريب بشأن اللاعبين المنضمين مع المنتخب الأولمبي".